Mathura News: निर्धारित समय से पहले लड़खड़ाई गंगाजल आपूर्ति

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शहर में गंगाजल की आपूर्ति वार्षिक बंदी से पहले ही बाधित होने लगी है। वार्ड-44 में रविवार को तड़के गंगाजल की सप्लाई की गई। हालांकि, समय से पहले आपूर्ति होने के कारण अधिकांश लोग पानी नहीं भर पाए। दिन में अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लोगों को निजी संसाधनों का सहारा लेना पड़ा। वार्ड-44 के पार्षद चौधरी निरंजन सिंह ने बताया कि 20 अक्तूबर से पहले ही आपूर्ति में बाधा आ रही है। उन्होंने कहा कि रविवार सुबह जल्दी पानी आने से कई लोग जानकारी के अभाव में पानी भरने से रह गए।जलकल विभाग के महाप्रबंधक अनवर ख्वाजा ने पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि गंगा नहर की वार्षिक बंदी के कारण आपूर्ति प्रभावित रहेगी। यह स्थिति 20 अक्तूबर से 8 नवंबर तक बनी रहेगी। ऐसे में शहरवासियों को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। संवाद

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मथुरा। गंगा नहर की वार्षिक बंदी के कारण शहर में गंगाजल की आपूर्ति प्रभावित होगी। जलकल विभाग के अनुसार, यह बंदी 20 अक्तूबर से 8 नवंबर तक रहेगी, जिससे लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है।