Mathura News: नवरात्र से पहले ही फलों के दाम चढ़े

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फलों की दुकानों पर सेब 150 रुपये किलो और केला 60 रुपये किलो तक बिक रहा है। वहीं अनार 120 से 160 रुपये, पपीता 40 से 60 रुपये और अमरूद 60 से 80 रुपये किलो के भाव पर मिल रहा है। संतरा 80 से 100 रुपये और अंगूर 100 से 140 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। नारियल और अन्य पूजन सामग्री के साथ व्रत में खाए जाने वाले फलों की खरीदारी भी बढ़ने लगी है। फल एवं सब्जी मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष हाजी इकबाल ने बताया कि नवरात्र में फलाहार करने वालों की संख्या बढ़ने से बाजार में मांग और बढ़ने की उम्मीद है। इसी को देखते हुए थोक मंडियों से फलों की आपूर्ति बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि, आवक और मांग के हिसाब से फलों के भाव में उतार-चढ़ाव हो सकता है। आगे आने वाले दिनों में नवरात्र के दौरान बिक्री में तेजी आएगी। संवाद

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मथुरा। शारदीय नवरात्र शुरू होने से पहले ही फलों के बाजार में महंगाई का असर दिखने लगा है। सेब और केले के दाम बढ़ने से व्रत रखने वालों की जेब पर बोझ बढ़ने की आशंका है। बाजार में मौसमी फलों की मांग बढ़ने लगी है। फल कारोबारियों के पास दुकानदारों और ग्राहकों के ऑर्डर भी आने लगे हैं।