Mathura News: रमेश बाबा के बाद पहली ब्रज 84 कोस यात्रा आज से

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

रमेश बाबा की इस पहल का उद्देश्य था कि आर्थिक तंगी किसी भक्त की आस्था के आड़े न आए। यात्रा में भोजन और ठहरने की निशुल्क व्यवस्था की जाती है। इसके माध्यम से उन श्रद्धालुओं को भी ब्रज के प्रमुख तीर्थस्थलों के दर्शन का अवसर मिलता है, जिनके लिए लंबी धार्मिक यात्रा का खर्च उठाना मुश्किल होता है। समय के साथ यह यात्रा सेवा, समर्पण और भक्ति की परंपरा बन गई है। पद्मश्री रमेश बाबा ने गरीब भक्तों के लिए ब्रज दर्शन का मार्ग खोला था। उनका संकल्प था कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी भक्त ब्रज दर्शन से वंचित न रहे। यह उन श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो लंबी धार्मिक यात्रा का खर्च नहीं उठा सकते। बाबा द्वारा शुरू की गई यह सेवा परंपरा उनके संकल्प को जीवित रखेगी।यात्रा का कार्यक्रमब्रज 84 कोस यात्रा शनिवार, 24 अक्तूबर को सुबह छह बजे मान मंदिर गोशाला, बरसाना से शुरू होगी। यह यात्रा 28 नवंबर को बरसाना में ही समाप्त होगी। इस दौरान श्रद्धालु मंदिरों, वनों, कुंडों और प्राचीन तीर्थस्थलों के दर्शन करेंगे। भजन-कीर्तन और सामूहिक साधना के बीच यह यात्रा ब्रज की धार्मिक संस्कृति से जुड़ने का अवसर देती है। इस बार यात्रा में रमेश बाबा की अनुपस्थिति श्रद्धालुओं को भावुक करेगी, लेकिन उनके द्वारा स्थापित परंपरा जारी रहेगी।