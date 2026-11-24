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गोवर्धन। गोवर्धन थाना क्षेत्र में एक युवती की तहरीर पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, प्रार्थिया गरिमा सैनी ने यह तहरीर दी है। गरिमा सकरवा, थाना गोवर्धन निवासी प्रेमसिंह की पुत्री हैं। गरिमा ने आरोप लगाया है कि उनके पिता प्रेमसिंह का गांव निवासी योगेश से रुपये के लेन-देन को लेकर विवाद है। आरोप है कि योगेश ने अपने फोन से गरिमा के मोबाइल पर फोन किया। उसने फोन पर गरिमा को गाली-गलौज की तथा जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। संवाद