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Mathura News: द्वितीय चरण की जनगणना के लिए 98 फील्ड ट्रेनरों का प्रशिक्षण शुरू

Thu, 08 Oct 2026 01:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:01 AM IST
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dwitiya charan ki janaganana ke liye 98 field traineron ka prashikshan shuru
मथुरा। जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के लिए बुधवार को बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज में 98 फील्ड ट्रेनरों का प्रशिक्षण शुरू हुआ। जिला जनगणना अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) डॉ. पंकज कुमार वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण का शुभारंभ किया।
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उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में सरकार की विभिन्न योजनाएं और नीतियां जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होंगी। ऐसे में जनगणना कार्य में फील्ड ट्रेनरों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण में उन्हें जनगणना की अवधारणाओं, प्रश्नावली भरने, गणना की प्रक्रिया, मोबाइल एप के संचालन और क्षेत्र में कार्य करने के तरीकों की जानकारी दी जा रही है।
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फील्ड ट्रेनरों का प्रशिक्षण दो चरणों में कराया जाएगा। पहला चरण सात से 9 अक्तूबर और दूसरा 12 से 14 अक्तूबर तक चलेगा। जिले के चार मास्टर ट्रेनर पहले ही लखनऊ में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। अब यही मास्टर ट्रेनर 98 फील्ड ट्रेनरों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। प्रशिक्षण के बाद ये ट्रेनर जिले के विभिन्न चार्जों में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। जनगणना के द्वितीय चरण में 16 से 30 नवंबर तक स्व-गणना की सुविधा मिलेगी। इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर गणना करेंगे। पांच से नौ जनवरी तक पुनरीक्षण दौर चलेगा। प्रशिक्षण के दौरान एसडीएम सुशील कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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