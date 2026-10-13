Mathura News: 4141 विद्यार्थियों को उपाधियां, 138 को पदक

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यह उपाधियां वर्ष 2025 और 2026 के विद्यार्थियों को वितरित की गईं। वर्ष 2025 के 2248 विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में उपाधियां मिलीं। इसी प्रकार, वर्ष 2026 के 1896 विद्यार्थियों को भी उपाधियां प्रदान की गईं। अपनी शिक्षा में विशेष दक्षता हासिल करने वाले विद्यार्थियों को पदक दिए गए। वर्ष 2024-2025 सत्र के कुल 138 विद्यार्थियों को पदकों से सम्मानित किया गया। इनमें 49 विद्यार्थियों को प्रथम स्थान के लिए स्वर्ण पदक मिले। 49 विद्यार्थियों को द्वितीय स्थान के लिए रजत पदक प्रदान किए गए। वहीं, 40 विद्यार्थियों को तृतीय स्थान के लिए कांस्य पदक से नवाजा गया।वर्ष 2025-26 शिक्षण सत्र में रोहित कुमार सिंह ने बैचलर ऑफ़ कॉमर्स (ऑनर्स) में पहला स्थान प्राप्त किया। नंदिनी अग्रवाल बैचलर ऑफ़ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अव्वल रहीं। अंजलि कुशवाहा ने मास्टर ऑफ़ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया। इशा जोशी बैचलर ऑफ़ साइंस (होटल मैनेजमेंट) में प्रथम रहीं। मनीष शर्मा ने बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी (कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग) में पहला स्थान पाया।किरण गुप्ता ने बैचलर ऑफ़ कॉमर्स (ऑनर्स) में दूसरा स्थान प्राप्त किया। प्रिया पाराशर बैचलर ऑफ़ कॉमर्स में द्वितीय रहीं। कल्पना ने बैचलर ऑफ़ कॉमर्स (ऑनर्स) में तीसरा स्थान हासिल किया। नेहा कुंतल बैचलर ऑफ़ कॉमर्स में तृतीय रहीं। इन विद्यार्थियों के अलावा विभिन्न पाठ्यक्रमों में कई अन्य छात्रों को भी रजत और कांस्य पदक प्रदान किए गए।