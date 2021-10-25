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शहर के स्टेट बैंक चौराहा स्थित होटल में छह दिन तक डेरा डालकर सर्वे करती रही टीम मंगलवार को लौट गई। अब दिसंबर में एक और टीम दोबारा गोपनीय सर्वे कर दावेदारों की जीत की संभावनाएं परखेगी। सर्वे टीम में लखनऊ और दिल्ली के पार्टी पदाधिकारी शामिल थे। टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में सर्वे कर दावेदारों के आवेदनों के साथ उनके राजनीतिक प्रभाव, क्षेत्र में सक्रियता और चुनावी संभावनाओं की जानकारी जुटाई। इस रिपोर्ट को पार्टी नेतृत्व के समक्ष रखा जाएगा।अब दिसंबर में आने वाली टीम क्रॉस सर्वे करेगी। वह पहले सर्वे के नामों के साथ नए दावेदारों की स्थिति और उनकी जीत की संभावनाओं का आंकलन करेगी। इसके बाद नेतृत्व प्रत्याशियों का चयन करेगा। यहां टिकिट के लिए मथुरा सीट से सर्वाधिक आठ आवेदन आए हैं। वहीं गोवर्धन और छाता से छह-छह, बलदेव से पांच और मांट से तीन दावेदारों ने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया है।जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर ने बताया कि टीम ने यहां करीब छह दिन तक रुककर सर्वे किया है। वह अपनी रिपोर्ट पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को देगी।