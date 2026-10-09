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Mathura News: दूसरे दिन भी पूरी तरह साफ नहीं हुआ शहर

Fri, 09 Oct 2026 11:59 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:59 PM IST
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City not fully cleared even on the second day
मथुरा। पांच दिन की हड़ताल के बाद शहर को साफ-सुथरा बनाने में नगर निगम और सफाई एजेंसी के कर्मचारियों को पसीना बहाना पड़ रहा है। शुक्रवार देर शाम तक कचरा उठाने का काम जारी रहा, लेकिन शहर के कई हिस्सों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट सकी। दो दिन में करीब एक हजार टन कचरा उठा है। आज प्रमुख मार्गों और मंदिरों के आसपास विशेष सफाई अभियान चलेगा। ताकि रविवार से शुरू हो रहे नवरात्र पर साफ-सफाई दिखे।
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540 सफाईकर्मियों की भर्ती की मांग को लेकर सफाई मजदूर एकता संघ के आह्वान पर नगर निगम के सफाई कर्मियों ने पांच दिन तक हड़ताल की थी। वार्ता के बाद बुधवार दोपहर को हड़ताल समाप्त हुई। इसके बाद बृहस्पतिवार से सभी सफाई कर्मी काम पर लौटे। पहले दिन विभिन्न क्षेत्रों से लगभग आठ टन कचरा उठाया गया, लेकिन सफाई व्यवस्था पटरी पर नहीं लौटी। शुक्रवार को भी करीब दो टन कूड़ा-कचरा एकत्रित किया गया, लेकिन कई स्थानों पर जमा कचरे के कारण व्यवस्था सामान्य होने में समय लग रहा है। नगर आयुक्त ओजस्वी राज ने कर्मचारियों को शनिवार तक विशेष अभियान चलाकर शहर को स्वच्छ बनाने के निर्देश दिए हैं।
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