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Mathura News: कार अनियंत्रित होकर पलटी, चालक की मौत

Tue, 13 Oct 2026 01:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:04 AM IST
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Car overturns after going out of control,
वृंदावन। पानीगांव संपर्क मार्ग पर पवन हंस हेलीपैड के समीप रविवार देर रात कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में कार चला रहे युवक की मौत हो गई। परिजन ने पुलिस कार्रवाई से इनकार किया और शव को अपने साथ ले गए।
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राया मार्ग स्थित सिरिया की नगरी गांव निवासी 25 वर्षीय नवीन चौधरी अपने साथी झज्जर निवासी मंजीत के साथ सियाज कार से वृंदावन से पानीगांव की ओर जा रहे थे। रविवार रात करीब 12 बजे हेलीपैड के समीप तेज गति से चल रही कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए दूसरी लेन पर पहुंचकर पलट गई। इसमें कार की स्टेरिंग उनकी छाती में लगने से चालक नवीन चौधरी घायल हो गए। साथी मंजीत चुटेल हुए हैं। मंजीत घायलावस्था में कार को लेकर जिला संयुक्त चिकित्सालय पहुंचे। यहां डॉक्टर ने नवीन को मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई ने विशाल चौधरी ने मामले में किसी तरह की पुलिस कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने कार को मार्ग से हटाकर आवागमन सुचारू किया। सीओ वृंदावन संदीप सिंह ने बताया कि परिजन शव को घर ले गए।
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