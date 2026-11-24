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परिजनों के अनुसार, रोहतास किसान थे और यमुना नदी के दूसरी ओर उनके खेत थे। खेतों की रखवाली के लिए उन्हें अक्सर यमुना नदी पार करके जाना पड़ता था। रविवार दोपहर वह अपने बेटे अनंत के साथ खेतों से घर लौट रहे थे। यमुना पार करते समय वह दलदल में फंस गए। बेटे ने पिता को डूबता देख बचाने की गुहार लगाई थी। अनंत की आवाज सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे किसान मौके पर पहुंचे। उन्होंने नदी में उतरकर रोहतास को बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तलाश अभियान चलाया। करीब नौ घंटे बाद रात लगभग 11 बजे रोहतास का शव नदी से बरामद हो सका। रोहतास चार भाइयों में तीसरे नंबर के थे और उनकी मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है।तीन बच्चों के सिर से उठा माता-पिता का सायारोहतास की पत्नी की करीब दो वर्ष पहले बीमारी के चलते मौत हो गई थी। उनके तीन बच्चे हैं, जिनमें 17 वर्षीय बेटी सेंकी, 14 वर्षीय बेटा अनंत और 10 वर्षीय बेटा मयंक शामिल हैं। मां की मौत के बाद तीनों बच्चे अपने ननिहाल में रह रहे थे। अब तीनों बच्चों के सिर से मां और पिता दोनों का साया उठ गया है। उनकी मौत से पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है।