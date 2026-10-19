Mathura News: एडीएम ने परखी विकास कार्यों की गुणवत्ता

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निरीक्षण अभियान में एडीएम पंकज कुमार के साथ एडीएम नंद किशोर, एसडीएम अखिलेश कुमार और चेयरमैन धर्मवीर अग्रवाल शामिल थे। अधिशासी अधिकारी संजय कुमार और जेई ब्रजेश मघेशिया भी टीम का हिस्सा थे। टीम ने रामलीला मैदान, गांधी पार्क, शेरगढ़ रोड, बल्देवगंज, रामनगर, कान्हा गोशाला और एमआरएफ केंद्र जैसे स्थानों का दौरा किया। अधिकारियों ने निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने गुणवत्ता परखी और प्रगति की जानकारी ली। चेयरमैन धर्मवीर अग्रवाल ने गांधी पार्क में बिटिया पार्क, कान्हा गोशाला और रामलीला मैदान के सुंदरीकरण की जानकारी दी। उन्होंने नाला निर्माण, अविकसित कॉलोनियों में सीसी सड़क और पेयजल लाइन का निरीक्षण भी कराया। संवाद

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कोसीकलां। एडीएम वित्त एवं राजस्व पंकज कुमार के नेतृत्व में अधिकारियों ने नगर में चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति का निरीक्षण किया। इस दौरान एडीएम ने कार्यों पर संतोष व्यक्त किया।