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राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अनुमति से जारी कार्यालय पत्र के अनुसार दो महत्वपूर्ण नियुक्तियां कर सियासी समीकरण साधने की पहल की है। इन बदलावों को जिले में संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने और पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। अबरार हुसैन निवासी आंबेडकर कॉलोनी को प्रदेश कार्यकारिणी में सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं एडवोकेट अरुण दीक्षित निवासी मोती कुंज एक्सटेंशन, मथुरा को महानगर इकाई का नेतृत्व सौंपा गया है। नियुक्ति संबंधी आदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष के निजी सचिव गंगाराम की ओर से जारी किया गया। अबरार हुसैन और एडवोकेट अरुण दीक्षित ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, वह उसे पूरी निष्ठा के साथ स्वीकार करते हैं। संवाद

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मथुरा। विस चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी ने जिले में संगठन को मजबूती देने के लिए अबरार हुसैन को प्रदेश सचिव के साथ मथुरा-वृंदावन विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। एडवोकेट अरुण दीक्षित को जिला मथुरा का महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।