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अल्हैपुर मार्ग स्थित नवनिर्मित श्री दयाराम बद्री केदार आश्रम में पंच दिवसीय उद्घाटन एवं मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है। इस महोत्सव के तीसरे दिन श्रीदक्षिण काली माता की प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा की गई। इसके बाद एक बृहद संत-विद्वत् सम्मेलन का आयोजन हुआ। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तीर्थ सिंह रावत भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। उन्होंने आश्रम के उद्घाटन समारोह में शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। पूर्व प्राचार्य डॉ. राम कृपालु त्रिपाठी महाराज और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुराणाचार्य डॉ. मनोज मोहन शास्त्री ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कमल नयन महाराज द्वारा आश्रम की स्थापना को सराहा। आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष भागवत किंकर कमल नयन महाराज ने सभी संतों, विद्वानों और अतिथियों का स्वागत किया।महोत्सव के दौरान 108 ब्राह्मणों ने सहस्र चंडी पाठ किया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मूर्ति प्राण-प्रतिष्ठा देव पूजन संपन्न हुआ। उत्तराखंड से आए कलाकारों ने पारंपरिक लोक नृत्य प्रस्तुत किए। रात्रि में बाल मुकुंद रासलीला संस्थान, वृंदावन ने भगवान श्रीकृष्ण की रासलीला का मंचन किया। फूलों की होली, चरकुला और मोर-दीपक नृत्य जैसे रंगारंग कार्यक्रम भी हुए। इस कार्यक्रम में दीपक जोशी, हरियाणा सरकार के पूर्व अध्यक्ष मैहर चन्द गहलोत, महोत्सव के संयोजक आचार्य युगल किशोर कटारे, आचार्य मंगेश दुबे, पंडित श्याम सुन्दर ब्रजवासी और आचार्य राजेश कृष्ण शास्त्री जैसे विद्वान उपस्थित थे।