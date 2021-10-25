Mathura News: विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी गिरफ्तारी

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आत्महत्या के करीब एक महीने बाद हाईवे थाने में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। विवाहिता की मां ने बताया कि थाना जैत के गांव छिराैरा निवासी कान्हा उनके ननदोई का लड़का और रिश्ते में बेटी का भाई लगता था। उसका घर पर आना-जाना था। एक साल पहले आरोपी ने उनकी बेटी की आपत्तिजनक वीडियो और फोटो खींच ली। इसके बाद से वह उसे परेशान करने लगा। 10 दिसंबर 2025 को उन्होंने बेटी की शादी अलीगढ़ के बाड़ाैन निवासी युवक से कर दी।आरोप है कि शादी वाले दिन ही कान्हा ने बेटी के पति को धमकी दी कि अगर उसने लड़की को हाथ लगाया तो जान से मार देगा। इससे ससुराल पक्ष के लोग डर गए और 15 दिन बाद ही उनकी बेटी को मायके में छोड़कर चले गए। इस बात की जानकारी होने पर उन्होंने कान्हा के परिजन से इसकी शिकायत की। बावजूद इसके कान्हा उनकी बेटी पर वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए मिलने का दबाव बनाने लगा। इससे परेशान होकर विवाहिता ने 15 सितंबर को सुबह करीब 10 बजे चौखट में लगे कुंडे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। उनका आरोप है कि एक महीने बाद उनकी प्राथमिकी दर्ज की गई है। सीओ रिफाइनरी प्रवीन तिवारी ने बताया कि मिशन शक्ति की टीम ने आरोपी को बुधवार रात 9:40 बजे माल गोदाम रोड से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजा गया है।