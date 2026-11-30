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दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा सुबह 10 बजे गुरु का ताल गुरुद्वारा आगरा से अरदास के बाद यात्रा रवाना की। सुबह 11:30 बजे यहां आने पर गुरुद्वारा राधा नगर प्रबंधक कमेटी और स्थानीय साध-संगत ने स्वागत किया। वातावरण जो बोले सो निहाल से गूंज उठा। इसमें दिल्ली कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरप्रीत सिंह कालका का रानी आहूजा, रघुवीर सिंह एवं जितेंद्र सिंह पप्पू ने सरोपा भेंटकर सम्मान किया। यात्रा शहीद भाई मतीदास, भाई सती दास और भाई दयाला के बलिदान की स्मृति को भी समर्पित है। रानी आहूजा ने बताया कि यात्रा कोसीकलां, होडल, पलवल, बल्लभगढ़ और फरीदाबाद होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। रास्ते में विभिन्न स्थानों पर संगत स्वागत करेगी। रात को गुरुद्वारा सीस गंज साहिब दिल्ली में सम्पन्न होगी। इस दाैरान लाडो आहूजा, रघुवीर सिंह बब्बू, शिव अरोरा, जितेंद्र सिंह पप्पू, राहुल बेकर, राजकुमार बंगा, बलविंदर सिंह, परमजीत सिंह, गुरविंदर सिंह, मोहित बेकर, भगत सिंह अरोरा, हरविंदर सिंह, भगत सिंह, गोपाल दास आदि रहे।

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मथुरा। गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी शताब्दी वर्ष पर तिलक जंजू रख्यक यात्रा का रविवार को यहां भव्य स्वागत किया। आगरा से दिल्ली जाती यात्रा की हाईवे स्थित राधावैली पर सिख संगत ने पुष्पवर्षा एवं जयकारों से अगवानी की। श्रद्धालुओं ने पालकी साहिब के समक्ष मत्था टेककर आशीर्वाद लिया।