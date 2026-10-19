Mathura News: खजुराहो-हजरत निजामुद्दीन के बीच चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन

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गाड़ी संख्या 01913 खजुराहो से प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शनिवार को 21 अक्तूबर से 18 नवंबर 2026 तक रवाना होगी। यह ट्रेन रात 10:15 बजे खजुराहो से चलकर अगले दिन सुबह 11 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। मार्ग में यह छतरपुर, टीकमगढ़, दैलवारा कॉर्ड लाइन, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, दतिया, डबरा और ग्वालियर में रुकेगी। इसके बाद यह मुरैना, धौलपुर, आगरा कैंट, मथुरा जंक्शन और कोसी कलां होते हुए आगे बढ़ेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 01914 हजरत निजामुद्दीन से प्रत्येक मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार को 22 अक्तूबर से 19 नवंबर तक चलेगी। यह ट्रेन दोपहर 12:30 बजे हजरत निजामुद्दीन से रवाना होकर अगले दिन सुबह 3:30 बजे खजुराहो पहुंचेगी। इस ट्रेन में कुल 20 आईसीएफ कोच होंगे, जिनमें पांच स्लीपर, 12 सामान्य श्रेणी, एक एसी थ्री टियर और दो एसएलआरडी कोच शामिल हैं।रद हुई खजुराहो-रुंधी एक्सप्रेसरेलवे प्रशासन ने परिचालन संबंधी कारणों से खजुराहो-रुंधी फेस्टिवल एक्सप्रेस रद की है। यात्रियों की सुविधा के लिए इसके स्थान पर खजुराहो और हजरत निजामुद्दीन के बीच गाड़ी संख्या 01913/01914 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि परिचालन संबंधित कारणों का समाधान होने के बाद रद हुई ट्रेन को फिर से चलाया जाएगा।