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गांव नगला मइया निवासी सुखवीर ने बताया कि उनका भतीजा सुधीर (34) 14 नवंबर को साइकिल से गांव लौट रहा था। रास्ते में गांव के आम के बाग के पास अचानक नीलगाय ने साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी जिससे वह दूर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया।परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल ले गए जहां हालत नाजुक देख प्राथमिक उपचार के बाद अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। अलीगढ़ के एक निजी अस्पताल में 10 दिन तक चले उपचार के दौरान सुधीर ने दम तोड़ दिया। सुधीर की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी शीतल और तीन बेटियों गुंजन (7), महिमा (6) व आयांशी (2) का रो-रोकर बुरा हाल है।वर्जनहादसे में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई है और परिजन की सूचना पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। - दुर्गेश कुमार मिश्र सीओ