Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 10:57 PM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 10:57 PM IST
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कार्यक्रम
- सुबह 10 बजे से श्रीगणेश इंटर कॉलेज में संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
जागरूकता कार्यक्रम
- सुबह 10 बजे मुलायम सिंह इंटर कॉलेज सहावर में स्वच्छ पर्यावरण एवं स्वस्थ जीवन पर वैज्ञानिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होगा।
कैंप
- सुबह 11 बजे से सोरोंजी के मोहल्ला चंदन चौक में भाजपा द्वारा मतदाता कैंप आयोजित किया जाएगा।
बैठक
- दोपहर 12 बजे से कलेक्ट्रेट में जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के संबंध में बैठक आयोजित होगी।
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- सुबह 10 बजे से श्रीगणेश इंटर कॉलेज में संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
जागरूकता कार्यक्रम
- सुबह 10 बजे मुलायम सिंह इंटर कॉलेज सहावर में स्वच्छ पर्यावरण एवं स्वस्थ जीवन पर वैज्ञानिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होगा।
कैंप
- सुबह 11 बजे से सोरोंजी के मोहल्ला चंदन चौक में भाजपा द्वारा मतदाता कैंप आयोजित किया जाएगा।
बैठक
- दोपहर 12 बजे से कलेक्ट्रेट में जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के संबंध में बैठक आयोजित होगी।