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- सुबह 10 बजे से श्रीगणेश इंटर कॉलेज में संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।



जागरूकता कार्यक्रम

- सुबह 10 बजे मुलायम सिंह इंटर कॉलेज सहावर में स्वच्छ पर्यावरण एवं स्वस्थ जीवन पर वैज्ञानिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होगा।



कैंप

- सुबह 11 बजे से सोरोंजी के मोहल्ला चंदन चौक में भाजपा द्वारा मतदाता कैंप आयोजित किया जाएगा।



बैठक

- दोपहर 12 बजे से कलेक्ट्रेट में जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के संबंध में बैठक आयोजित होगी।

कार्यक्रम