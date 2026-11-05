Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं

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- सुबह 10 बजे से कोषाधिकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट में पेंशनर्स के डिजीटल जीवन प्रमाणपत्र बनाने के लिए शिविर आयोजित होगा।



खेलकूद प्रतियोगिता

- सुबह 10 बजे पटियाली के एसबीआर इंटर कॉलेज में परिषदीय स्कूलों की खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी।

शिविर