Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:17 PM IST
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:17 PM IST
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शिविर
- सुबह 10 बजे से कोषाधिकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट में पेंशनर्स के डिजीटल जीवन प्रमाणपत्र बनाने के लिए शिविर आयोजित होगा।
खेलकूद प्रतियोगिता
- सुबह 10 बजे पटियाली के एसबीआर इंटर कॉलेज में परिषदीय स्कूलों की खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी।
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- सुबह 10 बजे से कोषाधिकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट में पेंशनर्स के डिजीटल जीवन प्रमाणपत्र बनाने के लिए शिविर आयोजित होगा।
खेलकूद प्रतियोगिता
- सुबह 10 बजे पटियाली के एसबीआर इंटर कॉलेज में परिषदीय स्कूलों की खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी।