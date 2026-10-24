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Kasganj News: वार्ड 25 में दिखी अव्यवस्था , तीन कर्मचारी गैरहाजिर

Sat, 24 Oct 2026 02:33 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज Updated Sat, 24 Oct 2026 02:33 AM IST
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Chaos seen in Ward 25, three employees absent
फोटो 15 - कासगंज के वार्ड 25 में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण के बाद कर्मचारियों की रजिस्टर में हा - फोटो : Archive
कासगंज। शहर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए शुक्रवार को निरीक्षण किया गया। वार्ड 25 में अव्यवस्थाएं मिलने पर मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक ने नाराजगी जताई। कर्मचारियों का उपस्थिति रजिस्टर चेक करने पर तीन कर्मचारी ड्यूटी से नदारद मिले। उनकी अनुपस्थिति दर्ज कराते हुए एक दिन का वेतन काटने की संस्तुति की गई। साथ ही संबंधित सफाई नायक को चेतावनी दी गई कि बिना सूचना कर्मचारी के गैरहाजिर रहने पर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।अधिशासी अधिकारी विवेक त्रिपाठी के निर्देशन में मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक ब्रह्मपाल सिंह ने शुक्रवार को शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान वार्ड 25 में अव्यवस्था मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। उपस्थिति रजिस्टर देखने पर पता चला कि तीन कर्मचारी ड्यूटी से अनुपस्थित थे, उनकी गैरहाजिरी दर्ज एक-एक दिन का वेतन काटने की संस्तुति की है। संबंधित सफाई नायक को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में कोई कर्मचारी बिना सूचना अनुपस्थित मिला तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक ने बताया कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं।
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