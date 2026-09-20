Kasganj News: बधाई मांगने गए किन्नरों पर दूसरे गुट ने किया हमला

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कस्बा के मोहल्ला केवल सब्जी मंडी निवासी शिवांगी उर्फ चांदनी किन्नर ने रविवार को कोतवाली में तहरीर दी। इसमें बताया कि रविवार सुबह करीब 10:30 बजे वह अपने साथियों के साथ सिसैया नगला में बधाई मांगने गई थी। आरोप है कि इसी दौरान दूसरे गुट के किन्नर काजल उर्फ घनश्याम, अंकित उर्फ रिचा, नरेंद्र और सुनैना वहां पहुंच गए और विवाद करने लगे।आरोपियों ने लाठी-डंडों और ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया। मारपीट में कई किन्नर घायल हो गए। आरोप है कि इसी दौरान संध्या और आरोही नाम की दो किन्नरों को आरोपी जबरन अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गए।उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा एक पक्ष की कार में तोड़फोड़ करने का भी आरोप लगाया। पहले भी दोनों गुट में विवाद और मारपीट हो चुकी है।कोतवाली प्रभारी चमन गोस्वामी ने बताया कि बधाई मांगने को लेकर किन्नरों के दो गुट में विवाद हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।