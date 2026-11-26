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गांव नगला आशानंद निवासी देवेश (34) पुत्र झब्बू लाल बुधवार शाम करीब 5:30 बजे गंजडुंडवारा से बाइक पर खाद की बोरी लेकर लौट रहे थे। जैसे ही वह गंजडुंडवारा-एटा मार्ग स्थित बहोटा के समीप पहुंचे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।राहगीरों की सूचना पर पुलिस थाने से टीम मौके पर पहुंच गई। घायल युवक को पुलिस ने सीएचसी पहुंचाया। डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हादसे में युवक की मौत होने की सूचना परिजन को दी जिसके बाद वह सीएचसी पहुंच गए।देवेश के छोटे भाई अर्जुन ने बताया कि वह मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था। परिवार में पत्नी सीमा, बेटी काजल (8), ऋतिक (7), आर्यन (5) और आरव (3) हंै। संवाद