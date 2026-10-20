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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Youth stabbed repeatedly while under the influence of alcohol; condition critical

Kanpur News: शराब के नशे में युवक को चाकू से गोदा, हालत नाजुक

Tue, 20 Oct 2026 02:19 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:19 AM IST
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Youth stabbed repeatedly while under the influence of alcohol; condition critical
कानपुर। कलक्टरगंज में कोपरगंज स्थित माल गोदाम के पास सोमवार देर रात करीब 12 बजे शराब के नशे में धुत दो युवकों में विवाद हो गया। पुलिस के अनुसार इस दौरान कानपुर देहात के झींझक मंगलपुर निवासी आकाश (38) को विकास नाम के युवक का पेट और सीना एक के बाद एक वारकर चाकुओं से गोद दिया। वारदात के दौरान आरोपी मौके से भाग निकला। शोर मचने पर आसपास लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर पहुंचे कलक्टरगंज थानाप्रभारी संतोष सिंह ने बताया कि युवक को लहूलुहान हालत में उर्सला में भर्ती कराया गया। वहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं, आसपास के लोगों ने पूछताछ में बताया कि शराब के नशे में दोनों में विवाद हुआ है। आरोपी की तलाश की जा रही है।
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