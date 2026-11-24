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बरौर थानाध्यक्ष सोमवीर सिंह ने बताया कि मंगलवार को टीम के साथ बरौर से मीनापुर जाने वाले मार्ग की पुलिया के पास घेराबंदी कर बरगवां निवासी मोनिका को गिरफ्तार किया है। बताया कि 23 अगस्त की शाम को पुलंदर निवासी शशांक उर्फ सौरभ का शव बरगवां गांव के बाहर मक्के के खेत में पड़ा मिला था। मामले में सौरभ के पिता कैलाश बाबू ने बेटे की महिला मित्र मोनिका व उसके परिजन सहित छह लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।थानाध्यक्ष ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट व जांच में मामला आत्महत्या के दुष्प्रेरण का निकलने पर हत्या की धारा का लोप किया गया है। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है। वहां से उसे जेल भेजा गया है। मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।