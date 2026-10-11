यूपी: 'मरने के इतने तरीके हैं, फांसी से क्यों मरो, जहर खाओ?'; पत्नी ने ही युवक को खुदकुशी के लिए उकसाया

विज्ञापन





युवक की मां ने उसकी पत्नी सहित तीन के खिलाफ कोतवाली में शिकायत की है। लुधियातपुरा मोहल्ला निवासी प्रदीप कुमार (25) ने बृहस्पतिवार रात फंदा लगाकर जान दे दी थी। शुक्रवार सुबह परिजनों को शव फंदे पर लटका मिला था। विज्ञापन



युवक की मां रामबाई ने बेटे की मौत की वजह उसकी पत्नी व दो सालियों को बताया है। कहा कि 21 फरवरी को मध्य प्रदेश के हरपालपुर क्षेत्र के इमिलिया गांव की ज्योति से बेटे की शादी हुई थी। बहू दो बार ससुराल आई और चार माह से मायके में थी, जिससे बेटा परेशान रहता था। विज्ञापन विज्ञापन



युवक की मां ने उसकी पत्नी सहित तीन के खिलाफ कोतवाली में शिकायत की है। लुधियातपुरा मोहल्ला निवासी प्रदीप कुमार (25) ने बृहस्पतिवार रात फंदा लगाकर जान दे दी थी। शुक्रवार सुबह परिजनों को शव फंदे पर लटका मिला था।युवक की मां रामबाई ने बेटे की मौत की वजह उसकी पत्नी व दो सालियों को बताया है। कहा कि 21 फरवरी को मध्य प्रदेश के हरपालपुर क्षेत्र के इमिलिया गांव की ज्योति से बेटे की शादी हुई थी। बहू दो बार ससुराल आई और चार माह से मायके में थी, जिससे बेटा परेशान रहता था।

हमीरपुर के राठ में एक युवक ने पत्नी से फोन पर बात करते हुए फंदा लगाकर जान दे दी। मामले में अब युवक और उसकी पत्नी की कॉल रिकार्डिंग वायरल है। इसमें युवक की पत्नी उसे मरने के अन्य तरीकों के बारे में बता रही है। हालांकि संवाद न्यूज एजेंसी वायरल आडियो की पुष्टि नहीं करती है।