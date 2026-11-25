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कानपुर। जाजमऊ थानाक्षेत्र में एटीएम से रकम निकालने गई महिला का कार्ड में मशीन में फंस गया। जिसके बाद महिला के खाते से 90 हजार रुपये उड़ा दिये गये। तिवारीपुर दुर्गा विहार निवासी कल्पना देवी के मुताबिक बीती 20 नवंबर को वह जाजमऊ के जखई बाबा स्थित एसबीआई के एटीएम से रुपये निकालने गई थी। उनके ट्रांजेक्शन के दौरान कार्ड मशीन में फंस गया। काफी प्रयास के बाद भी कार्ड बाहर नहीं निकला। इस बीच मशीन के स्पीकर से आवाज आई कि तकनीकी समस्या से उनका कार्ड फंस गया है। इसे दूसरे दिन टेक्निकल टीम से निकालकर वापस किया जायेगा। सुरक्षा के लिहाज से कार्ड भी बंद करने की जानकारी दी गई। इस भरोसे पर कल्पना वापस घर लौट आईं। लेकिन कुछ समय बाद ही उनके मोबाइल पर खाते से 90 हजार रुपये निकलने के मैसेज आया। जिसे देख उनके होश उड़ गये। आशंका है कि जालसाजों ने एटीएम में कार्ड फंसने की घटना का फायदा उठाकर साइबर ठगी की है। जाजमऊ थाना प्रभारी प्रशांत मिश्रा ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर एटीएम के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।