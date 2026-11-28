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राजपुर। सट्टी थाना क्षेत्र के शाहजहांपुर निवासी ओमकार ने बताया कि वह मूसानगर स्थित एक होटल में काम करता है। मंगलवार को होटल में काम करने के लिए गया था। मां उषा कटियार दोपहर एक बजे के करीब रसोई में दूध गर्म कर रही थीं तभी उनकी साड़ी में आग लग गई। इससे वह गंभीर रूप से झुलस गई थीं। परिजन उनको इलाज के लिए राजपुर पीएचसी ले गए। वहां डॉक्टर ने उनकी हालत नाजुक देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया था। इलाज के दौरान बृहस्पतिवार रात को मां ने दम तोड़ दिया। सट्टी थानाध्यक्ष सूर्यप्रताप सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद