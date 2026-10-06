Kanpur News: मैनावती मार्ग पर भरा पानी, गड्ढों की वजह से हो रहे हादसे

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ख्योरा से मैनावती जाने वाला मुख्य मार्ग सबसे ज्यादा बदहाल है। पानी भरने से सड़क में हुए डेढ़ फीट तक गहरे गड्ढे दिखाई नहीं देते। सोमवार को सिंहपुर से मैनावती की ओर आ रहा ई-रिक्शा पानी भरे गड्ढे में फंसकर पलट गया। इसमें सवार दो लोग घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें बाहर निकाला। स्थानीय लोगों के अनुसार रोजाना कई ई-रिक्शा और दोपहिया वाहन गड्ढों में फंसकर पलट रहे हैं। चौबेपुर और मंधना की ओर से आ रहे पानी तथा मकड़ीखेड़ा नाला ओवरफ्लो होने से मैनावती मुख्य मार्ग, आशाराम आश्रम के सामने, सीएनजी पंप मार्ग, आम्रपाली अपार्टमेंट मार्ग, गैस गोदाम मार्ग, रामजनकी मंदिर मार्ग, मकड़ीखेड़ा, सुखऊपुरवा, बिहारी पुरवा, ख्योरा कछार और नई बस्ती समेत कई गलियां जलमग्न हैं। कई घरों के अंदर तक गंदा पानी पहुंच गया है। एनआरआई सिटी के सामने पूरी बस्ती जलमग्न है।नहीं हटाई सिल्ट और जलकुंभी, फिर गई नाले मेंमैनावती मुख्य मार्ग पर दुकान किए लोगों ने बताया कि करीब एक माह पहले मकड़ीखेड़ा कच्चे नाले की सफाई के बाद निकली सिल्ट और जलकुंभी सड़क पर ही छोड़ दी गई थी जो अब तक नहीं हटाई गई है। यह फिर से पानी के साथ नाले में चली गई है। इससे भी जलनिकासी बाधित होती है।सभी पंप नहीं चलाए जा रहेपानी निकासी के लिए लगाए गए नगर निगम के सभी पंप नहीं चल रहे, जिससे जलभराव खत्म नहीं हो रहा। 15 दिन से स्थिति और खराब है। - सुभाष चंद्र गुप्ता, मैनावती मार्गकई घरों में भरा है पानीकई घरों के अंदर तक पानी भर गया है। एनआरआई सिटी के सामने पूरी बस्ती डूबी है। कई परिवार रिश्तेदारों के यहां शरण लिए हैं। - अशोक कुमार, मैनावती मार्गदो माह से बोहनी तक नहीं हुईप्लाइवुड की दुकान चलाते हैं। जलभराव की वजह से दो माह से दुकान पर बोहनी तक नहीं हुई। हर महीने 15 हजार रुपये किराया देना पड़ रहा है। -सतीश, ग्वालटोलीगिरकर हो गए घायलमैनावती मुख्य मार्ग पर एक दुकान के सामने दो दिन पहले पानी भरे गड्ढे में ई-रिक्शा पलट गया था। इससे पैर में चोट आई है। -नरेश, मैनावती मार्गमैनावती मार्ग पर करीब ढाई फीट पानी घटा है। मुख्य मार्ग लगभग खाली हो गया है। गलियों में भी पानी कम है। लगातार सात पंप चलाकर पानी निकाला जा रहा है। एक-दो दिन में पूरी तरह पानी निकल जाएगा। -आरके सिंह, अधिशासी अभियंता, जोन-6, नगर निगम