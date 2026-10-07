Kanpur News: ट्रैक्टर की टक्कर से सब्जी विक्रेता की मौत

विज्ञापन

कस्बे निवासी मनोज रोज की तरह मंगलवार रात करीब आठ बजे जसोदा बाजार से अपनी सब्जी की दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। तभी गुरसहायगंज की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी परिजनों को दी।परिज मौके पर पहुंचे और घायल मनोज को जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। मृतक मनोज सक्सेना के परिवार में पत्नी सविता, 22 वर्षीय बेटा आर्यन सक्सेना और एक शादीशुदा बेटी शिवा हैं। मनोज ही परिवार के मुख्य कमाने वाले थे। उनकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश कर रही है। कोतवाल ध्यानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।