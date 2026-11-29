Kanpur News: सेमेस्टर फीस जमा करने से इन्कार पर हंगामा, पीटने का आरोप
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 02:18 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 02:18 AM IST
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कानपुर। बिठूर स्थित एक कॉलेज के सर्वोदयनगर ऑफिस में शनिवार को पांचवें सेमेस्टर की फीस जमा करने को लेकर विवाद हो गया। विधि छात्रा और उसके साथ पहुंचे दो अधिवक्ताओं ने कॉलेज के चेयरमैन, प्रधानाचार्य और कर्मचारियों पर गालीगलौज और पीटने का आरोप लगाया। आरोप है कि चेयरमैन के निर्देश पर छात्रा की फीस जमा नहीं की जा रही थी। विरोध करने पर कॉलेज प्रशासन से विवाद शुरू हो गया। अधिवक्ता अपने साथियों के साथ काकादेव थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी की।
स्वरूपनगर निवासी नीलम वर्मा बिठूर स्थित कॉलेज में विधि की पांचवें सेमेस्टर की छात्रा हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह कई दिनों से सेमेस्टर की फीस जमा करने के लिए कॉलेज और सर्वोदयनगर स्थित कार्यालय के चक्कर लगा रही हैं। कॉलेज की ओर से उन्हें बताया गया कि चेयरमैन के निर्देश पर फीस नहीं ली जाएगी। उन्होंने इसकी जानकारी अधिवक्ता साथियों धीरज कुमार और विराज द्विवेदी को फोन पर दी। आरोप है कि दोनों अधिवक्ता सर्वोदयनगर स्थित कार्यालय पहुंचे और कॉलेज प्रशासन से फीस जमा नहीं करने का कारण पूछा।
कर्मचारियों ने फीस जमा करने से इन्कार कर दिया। विरोध करने पर अभद्रता की। छात्रा का आरोप है कि कॉलेज के कर्मचारियों और प्रधानाचार्य ने उन्हें व दोनों अधिवक्ताओं को पीटा। अधिवक्ताओं से विवाद की जानकारी पर उनके करीब 12 साथी काकादेव थाने पहुंच गए। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी की।
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काकादेव थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार राम ने बताया कि पुलिस के सामने मारपीट होने की बात सही नहीं है। अधिवक्ता की ओर से तहरीर दी गई है। घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दोनों पक्षों से पूछताछ और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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स्वरूपनगर निवासी नीलम वर्मा बिठूर स्थित कॉलेज में विधि की पांचवें सेमेस्टर की छात्रा हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह कई दिनों से सेमेस्टर की फीस जमा करने के लिए कॉलेज और सर्वोदयनगर स्थित कार्यालय के चक्कर लगा रही हैं। कॉलेज की ओर से उन्हें बताया गया कि चेयरमैन के निर्देश पर फीस नहीं ली जाएगी। उन्होंने इसकी जानकारी अधिवक्ता साथियों धीरज कुमार और विराज द्विवेदी को फोन पर दी। आरोप है कि दोनों अधिवक्ता सर्वोदयनगर स्थित कार्यालय पहुंचे और कॉलेज प्रशासन से फीस जमा नहीं करने का कारण पूछा।
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कर्मचारियों ने फीस जमा करने से इन्कार कर दिया। विरोध करने पर अभद्रता की। छात्रा का आरोप है कि कॉलेज के कर्मचारियों और प्रधानाचार्य ने उन्हें व दोनों अधिवक्ताओं को पीटा। अधिवक्ताओं से विवाद की जानकारी पर उनके करीब 12 साथी काकादेव थाने पहुंच गए। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी की।
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काकादेव थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार राम ने बताया कि पुलिस के सामने मारपीट होने की बात सही नहीं है। अधिवक्ता की ओर से तहरीर दी गई है। घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दोनों पक्षों से पूछताछ और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।