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स्वरूपनगर निवासी नीलम वर्मा बिठूर स्थित कॉलेज में विधि की पांचवें सेमेस्टर की छात्रा हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह कई दिनों से सेमेस्टर की फीस जमा करने के लिए कॉलेज और सर्वोदयनगर स्थित कार्यालय के चक्कर लगा रही हैं। कॉलेज की ओर से उन्हें बताया गया कि चेयरमैन के निर्देश पर फीस नहीं ली जाएगी। उन्होंने इसकी जानकारी अधिवक्ता साथियों धीरज कुमार और विराज द्विवेदी को फोन पर दी। आरोप है कि दोनों अधिवक्ता सर्वोदयनगर स्थित कार्यालय पहुंचे और कॉलेज प्रशासन से फीस जमा नहीं करने का कारण पूछा।कर्मचारियों ने फीस जमा करने से इन्कार कर दिया। विरोध करने पर अभद्रता की। छात्रा का आरोप है कि कॉलेज के कर्मचारियों और प्रधानाचार्य ने उन्हें व दोनों अधिवक्ताओं को पीटा। अधिवक्ताओं से विवाद की जानकारी पर उनके करीब 12 साथी काकादेव थाने पहुंच गए। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी की।काकादेव थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार राम ने बताया कि पुलिस के सामने मारपीट होने की बात सही नहीं है। अधिवक्ता की ओर से तहरीर दी गई है। घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दोनों पक्षों से पूछताछ और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।