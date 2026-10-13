Kanpur News: लॉयर्स की आमसभा में हंगामा, प्रस्तावों पर फैसला आज

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सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत लॉयर्स एसोसिएशन चुनाव में उपाध्यक्ष, संयुक्त मंत्री प्रशासन और वरिष्ठ व कनिष्ठ कार्यकारिणी के दो-दो पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने पर सहमति बनाने सहित कई प्रस्ताव आमसभा में रखे जाने थे।बैठक के दौरान कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कार्यकारिणी पर चुनाव न कराने की नीयत से प्रस्ताव देर से लाने का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। उनका कहना था कि प्रस्तावों को अब पारित कराकर रजिस्ट्रार फर्म, यूपी बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजना होगा। इसके बाद ही चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। लॉयर्स एसोसिएशन के महामंत्री राजीव यादव ने बताया कि मंगलवार को कार्यकारिणी और एल्डर्स कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक होगी। इसमें सभी प्रस्तावों पर विचार कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।