Kanpur News: समीर रिजवी की कप्तानी में सीके नायडू ट्रॉफी खेलेगी यूपी

विज्ञापन

टीम में बल्लेबाज के रूप में स्वास्तिक चिकारा, मो. अमान, भव्य गोयल और काव्य को भी मौका दिया गया है। यूपीसीए की ओर से ग्रीनपार्क में आयोजित अंडर-23 कैंप के अंतिम दिन बृहस्पतिवार को खिलाड़ियों के बीच टीम में जगह बनाने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। खिलाड़ियों की फिटनेस, बल्लेबाजी और गेंदबाजी कौशल को चयन के लिए परखा गया। कैंप के दौरान मुख्य कोच मो. आमिर और शशिकांत खांडेकर ने खिलाड़ियों की तकनीक, फिटनेस और प्रदर्शन का बारीकी से आकलन किया। कैंप में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सीके नायडू ट्रॉफी की टीम में जगह दी गई है।चयनित अंडर-23 यूपी टीम:::कप्तान समीर रिजवी, मानव सिंधु, शुभम मिश्रा, विजय कुमार, चैतन्य पाराशर (मेरठ), आदर्श सिंह (कानपुर), स्वास्तिक चिकारा, काव्य तेवतिया, भाव्य गोयल, आयुष चौधरी, अक्ष सिंघल (गाजियाबाद), मोहम्मद अमान, आकिब खान (सहारनपुर), अक्षु बाजवा, शोएब (मुरादाबाद), कार्तिकेय सिंह (लखनऊ)