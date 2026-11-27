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कर्नाटक के शिवमोग्गा स्थित जेएनएन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैदान पर खेले जा रहे मुकाबले में ओडिशा ने पहली पारी में 97 ओवर खेलकर 338 रन का स्कोर खड़ा किया। अंशुल बारिक ने 181 गेंदों पर 112 रन की शतकीय पारी खेली। उन्होंने 14 चौके और दो छक्के लगाए। सिद्देश्वर बेग ने 183 गेंदों पर नाबाद 130 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उनकी पारी में 16 चौके और पांच छक्के शामिल रहे।यूपी के कामरान अली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 65 रन देकर सात बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। रुद्र शर्मा ने तीन विकेट हासिल किए। यूपी के मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने पारी को संभालने का प्रयास किया। आयुष्मान यादव ने 113 गेंदों पर नौ चौकों और एक छक्के की मदद से 68 रन बनाए। कामरान अली ने भी बल्ले से योगदान देते हुए 63 गेंदों पर 46 रन जोड़े। आलोक कुमार 40 गेंदों पर छह चौकों की मदद से 37 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं। सिद्देश्वर बेग ने दो विकेट और आयुष्मान पटनायक, मिधांशु दास और सुवम परिदा को एक-एक विकेट चटकाए।ग्रुप-सी में दूसरे पायदान पर यूपीग्रुप-सी में उत्तर प्रदेश की टीम दो मुकाबलों में एक जीत और एक ड्रॉ के साथ सात अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। हरियाणा दोनों मैच जीतकर 10 अंकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। हैदराबाद के भी सात अंक हैं लेकिन नेट रनरेट के आधार पर वह तीसरे स्थान पर है। ओडिशा के खिलाफ अंतिम दिन पहली पारी में बढ़त हासिल करना यूपी के लिए अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने का अहम मौका होगा।