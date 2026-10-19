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यूपी: हरदोई में अज्ञात वाहन ने स्कूटी में मारी जोरदार टक्कर, हादसे में दो युवकों की हुई मौत

Mon, 19 Oct 2026 10:08 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, हरदोई
अमर उजाला नेटवर्क, हरदोई Published by: Sharukh Khan Updated Mon, 19 Oct 2026 10:08 AM IST
सार

हरदोई में अज्ञात वाहन ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

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unidentified vehicle hits scooter in Hardoi two youths died in road accident
फाइल फोटो - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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यूपी के हरदोई जिले में सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। कासिमपुर थाना क्षेत्र के संडीला मल्लावां मार्ग पर रविवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार दो लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई, जिससे उनके परिवारों में गहरा शोक छा गया है।
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मृतकों की पहचान बेहसार गांव निवासी अनुराग (22) और संगीत (35) के रूप में हुई है। दोनों गांव में मजदूरी का काम करते थे। रविवार रात करीब 10 बजे वे गंज मुरादाबाद से बोरिंग का काम करके स्कूटी से घर लौट रहे थे। रास्ते में संडीला मल्लावां मार्ग पर गौसगंज कटरा के निकट यह हादसा हुआ। सामने से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को तुरंत बेहंदर सी एच सी पहुंचाया।
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उपचार और पारिवारिक स्थिति
बेहंदर सी एच सी में डॉक्टरों ने घायलों की नाजुक हालत देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया। इसके बाद उन्हें संडीला सी एच सी ले जाया गया, जहां पहुंचते ही दोनों की मौत हो गई। संगीत अपने पीछे पत्नी रानी और पांच बच्चे छोड़ गए हैं। अनुराग के परिवार में उनके माता-पिता और चार बहनें हैं। इस दुखद घटना से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया है।
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प्रभारी निरीक्षक घनश्याम राम ने बताया कि अज्ञात वाहन की टक्कर से ही दोनों की मौत हुई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। प्रभारी निरीक्षक ने यह भी कहा कि मृतकों के परिजनों से तहरीर मिलते ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश में जुटी है।
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