यूपी: हरदोई में अज्ञात वाहन ने स्कूटी में मारी जोरदार टक्कर, हादसे में दो युवकों की हुई मौत

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मृतकों की पहचान बेहसार गांव निवासी अनुराग (22) और संगीत (35) के रूप में हुई है। दोनों गांव में मजदूरी का काम करते थे। रविवार रात करीब 10 बजे वे गंज मुरादाबाद से बोरिंग का काम करके स्कूटी से घर लौट रहे थे। रास्ते में संडीला मल्लावां मार्ग पर गौसगंज कटरा के निकट यह हादसा हुआ। सामने से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को तुरंत बेहंदर सी एच सी पहुंचाया। विज्ञापन

मृतकों की पहचान बेहसार गांव निवासी अनुराग (22) और संगीत (35) के रूप में हुई है। दोनों गांव में मजदूरी का काम करते थे। रविवार रात करीब 10 बजे वे गंज मुरादाबाद से बोरिंग का काम करके स्कूटी से घर लौट रहे थे। रास्ते में संडीला मल्लावां मार्ग पर गौसगंज कटरा के निकट यह हादसा हुआ। सामने से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को तुरंत बेहंदर सी एच सी पहुंचाया।

यूपी के हरदोई जिले में सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। कासिमपुर थाना क्षेत्र के संडीला मल्लावां मार्ग पर रविवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार दो लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई, जिससे उनके परिवारों में गहरा शोक छा गया है।