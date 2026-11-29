Kanpur News: महिला से बाला छीनने वाले दो बदमाश गिरफ्तार
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:35 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:35 AM IST
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कानपुर देहात। शिवली थाना पुलिस ने शनिवार को बिना नंबर की बाइक पर सवार दो बदमाशों को कुर्मी निवादा के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों के पास से लूट के जेवर व नकदी भी बरामद की है। पूछताछ के बाद पुलिस ने 26 नवंबर को सिंहपुर में हुई महिला से लूट व 20 नवंबर को सिकंदरा थाना क्षेत्र के मुंगीसापुर के पास हुई टप्पेबाजी का खुलासा किया है।
शिवली थानाध्यक्ष रुद्र प्रताप नारायण त्रिपाठी ने बताया कि सिंहपुर में 26 नवंबर को खेतों में काम कर रहीं सूरजबली के साथ हुई झाला लूट के मामले में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। टीम ने कुर्मी निवादा के पास घेराबंदी कर बिना नंबर की बाइक पर सवार मंगलपुर थाना क्षेत्र के डेरा निवासी नीरज व सोनू को पकड़ कर तलाशी ली। दोनों के पास से महिला से लूटे गए झाले व 60 हजार रुपये बरामद हुए।
पूछताछ में आरोपियों ने 26 नवंबर को एक महिला से झाले छीनने की घटना का स्वीकार किया। वहीं 60 हजार रुपये 20 नवंबर को मुंगीसापुर बाजार से पशु बेचकर लौट रहे किसान की जेब काट कर चोरी किए थे। थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों आरोपी शातिर हैं। नीरज के खिलाफ अभी तक 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं जबकि सोनू के खिलाफ चार आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। वहां से दोनों को जेल भेजा गया है।
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शिवली थानाध्यक्ष रुद्र प्रताप नारायण त्रिपाठी ने बताया कि सिंहपुर में 26 नवंबर को खेतों में काम कर रहीं सूरजबली के साथ हुई झाला लूट के मामले में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। टीम ने कुर्मी निवादा के पास घेराबंदी कर बिना नंबर की बाइक पर सवार मंगलपुर थाना क्षेत्र के डेरा निवासी नीरज व सोनू को पकड़ कर तलाशी ली। दोनों के पास से महिला से लूटे गए झाले व 60 हजार रुपये बरामद हुए।
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पूछताछ में आरोपियों ने 26 नवंबर को एक महिला से झाले छीनने की घटना का स्वीकार किया। वहीं 60 हजार रुपये 20 नवंबर को मुंगीसापुर बाजार से पशु बेचकर लौट रहे किसान की जेब काट कर चोरी किए थे। थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों आरोपी शातिर हैं। नीरज के खिलाफ अभी तक 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं जबकि सोनू के खिलाफ चार आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। वहां से दोनों को जेल भेजा गया है।
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