फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Two members of a gang that robbed and threwteacher out of an auto-rickshaw have been arrested

कानपुर: ऑटो में शिक्षक को लूट कर फेंकने वाले गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार, दो फरार

Fri, 16 Oct 2026 11:59 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Fri, 16 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Two members of a gang that robbed and threwteacher out of an auto-rickshaw have been arrested
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

हनुमंत विहार में शिक्षक को चलती ऑटो में लूट कर फेंकने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सेन पश्चिम पारा के मिनी एलआईजी अर्रा सागरपुरी निवासी हर्ष साहू और नौबस्ता रेस कोर्स मैदान के पास रहने वाले निखिल यादव के रूप में हुई। दोनों को एफसीआई गोदाम समाधि पुलिया के पास से पकड़ा गया।शिक्षक का लूटा गया मोबाइल, कुछ नकदी बरामद हुई।

विज्ञापन


हालांकि पुलिस अभी ऑटो व दो अन्य आरोपियों को नहीं पकड़ सकी है। कानपुर देहात के अकबरपुर के गोपाल विहार निवासी हरविंद कुमार गोंडा जिले में बेसिक शिक्षा विभाग के सहायक शिक्षक के पद पर तैनात हैं। बीते नौ अक्तूबर को घर लौट रहे थे। नौबस्ता चौराहे से भौंती बाईपास जाने के लिए ई-ऑटो में बैठे थे। एलिवेटेड ट्रैक पर पहुंचते ही उन्हें पीटकर लूटने के बाद ऑटो से फेंक दिया गया था। बदमाशों ने उनके मोबाइल से 43,600 रुपये भी ट्रांसफर किए थे। डीसीपी साउथ ने बताया कि दो आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed