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आरटीओ प्रशासन राकेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली 1998 के नियम 24 के तहत नियमानुसार बकाया टैक्स पर लगने वाली पेनाल्टी में छूट दी जाएगी। मेले में नए वाहनों का पंजीकरण, फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट नवीनीकरण, एकमुश्त कर और अग्रिम कर जमा करने की सुविधा मिलेगी। वाहन की आरसी में मोबाइल नंबर दर्ज कराने और संशोधित कराने की भी सुविधा मिलेगी। इससे विभागीय सूचनाएं और ओटीपी प्राप्त करने में आसानी होगी।

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कानपुर। वाहन स्वामियों के लिए परिवहन विभाग से जुड़ी कई सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराने के लिए 27 नवंबर को आरटीओ कार्यालय में विशेष परिवहन मेला लगाया जाएगा। मेले में लंबित टैक्स, पंजीकरण, फिटनेस और परमिट समेत विभिन्न कार्यों का निस्तारण किया जाएगा।