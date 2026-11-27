विज्ञापन







ग्रीनपार्क में कोच मो. आमिर, शशिकांत खांडेकर और कपिल पांडेय की देखरेख में खिलाड़ियों ने सबसे पहले वार्मअप किया। इसके बाद 30 खिलाड़ियों को दो टीमों में बांटकर टी-20 मुकाबला कराया गया। इसमें बल्लेबाजों ने तेज गेंदबाजों पर जरूर बेहतर शॉट खेले लेकिन स्पिन गेंदबाजी के आगे संघर्ष करते नजर आए। शुक्रवार को कैंप के अंतिम दिन एक और टी-20 मुकाबला कराया जाएगा। इसके बाद खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर यूपी अंडर-23 की टीम घोषित की जाएगी। उत्तर प्रदेश की टीम एक दिसंबर को असम के खिलाफ मुकाबले से टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत करेगी।

विज्ञापन

कानपुर। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) ने पुरुष अंडर-23 ए स्टेट क्रिकेट ट्रॉफी के लिए यूपी टीम चुनने के तहत ट्रायल मैच खेले जा रहे हैं। बृहस्पतिवार को ग्रीनपार्क स्टेडियम में खिलाड़ियों फिटनेस, फील्डिंग और तकनीकी दक्षता को चयनकर्ताओं ने परखा। चयनित खिलाड़ियों को एक दिसंबर से कटक में होने वाली टी-20 ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा।