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हादसे के समय रामजी ट्रैक्टर चालक भोला को पान मसाला देने के लिए ट्रैक्टर के पीछे गया था। इसी दौरान वह रोटावेटर की चपेट में आ गया। चालक को तुरंत इसकी जानकारी नहीं हुई और वह ट्रैक्टर चलाता रहा। कुछ देर बाद रोटावेटर में रुकावट आने पर चालक ने पीछे मुड़कर देखा। तब रामजी गंभीर हालत में पड़ा मिला। घटना की जानकारी मिलने पर मां लक्ष्मी देवी, बहन खुशी और पिता पुष्पेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

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कानपुर देहात। मंगलपुर थाना क्षेत्र के बरी गांव में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। खेत की जोताई के दौरान ट्रैक्टर के रोटावेटर की चपेट में आने से 16 वर्षीय किशोर रामजी की मौत हो गई। रामजी अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और इस वर्ष हाईस्कूल की परीक्षा देने वाला था।