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कानपुर। बिठूर के लक्ष्मण घाट पर स्नान करने जा रहे चित्रकूट अखंड आश्रम ट्रस्ट नवाबगंज आश्रम के प्रबंधक रामेशानंद ने फतेहपुर की तीन महिलाओं पर अभद्रता का आरोप लगाया है। आरोप है कि महिलाओं ने महामंडलेश्वर को बर्बाद करने की धमकी दी है। रामेशानंद के मुताबिक तीनों महिलाओं ने जमीन दिलाने के नाम पर उनके साथ ठगी की थी। इसी बात को लेकर महिलाओं ने उनके साथ अभद्रता और धमकी दी। उन्होंने तीनों महिलाओं के खिलाफ बिठूर थाने में तहरीर दी है। (संवाद)