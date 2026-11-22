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जिले में करीब 1.80 लाख जॉब कार्ड धारक हैं लेकिन इनमें लगभग 48 हजार ही सक्रिय हैं। ऐसे में विशेष रोजगार सप्ताह प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती रहेगी। विकसित भारत-जी राम जी योजना के तहत ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों में श्रमिकों को मजदूरी आधारित रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तालाब, जल संरक्षण, सफाई, ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं समेत स्थानीय जरूरत के अन्य कार्यों को रोजगार से जोड़ने पर जोर रहेगा। विज्ञापन

उपायुक्त मनरेगा आलोक कुमार ने बताया कि विशेष रोजगार सप्ताह को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सभी ग्राम पंचायतों में रोजगारपरक कार्यों को चिह्नित कर अधिक से अधिक श्रमिकों को अभियान से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। जिले में करीब 1.80 लाख जॉब कार्ड धारक हैं लेकिन इनमें लगभग 48 हजार ही सक्रिय हैं। ऐसे में विशेष रोजगार सप्ताह प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती रहेगी। विकसित भारत-जी राम जी योजना के तहत ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों में श्रमिकों को मजदूरी आधारित रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तालाब, जल संरक्षण, सफाई, ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं समेत स्थानीय जरूरत के अन्य कार्यों को रोजगार से जोड़ने पर जोर रहेगा।उपायुक्त मनरेगा आलोक कुमार ने बताया कि विशेष रोजगार सप्ताह को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सभी ग्राम पंचायतों में रोजगारपरक कार्यों को चिह्नित कर अधिक से अधिक श्रमिकों को अभियान से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है।

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कानपुर। गांवों में काम के लिए भटक रहे श्रमिकों के लिए शासन ने सात दिन का बड़ा रोजगार अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। 23 से 30 नवंबर तक जिले की सभी 590 ग्राम पंचायतों में विशेष रोजगार सप्ताह मनाया जाएगा। इसके तहत 50 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है। इमें 1.30 लाख मानव दिवस सृजित किए जाएंगे। इसके लिए जिले के सभी 10 ब्लॉकों को अलग-अलग लक्ष्य सौंपे गए हैं।