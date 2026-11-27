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न्यूरोसर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. मनीष सिंह ने बताया कि अस्पताल में काइफोस्कोलियोसिस की सर्जरी शुरू होना बड़ी उपलब्धि है। यह रीढ़ की सबसे जटिल सर्जरी में से एक है। गोविंद की रीढ़ तिरछी थी और एक हड्डी आधी विकसित हुई थी। पांच वर्ष की उम्र में परिजनों ने उसे दिखाया था तब डॉक्टरों ने समस्या की प्रगति का आकलन करने के लिए 16 वर्ष की उम्र तक इंतजार करने की सलाह दी थी। इसके बाद पिता अरुण उसे अस्पताल लेकर आए। सीटी स्कैन और एमआरआई जांच में रीढ़ के टेढ़े होने और कूबड़ की पुष्टि हुई। गोविंद कंधा झुकाकर चलता था।डॉ. मनीष के अनुसार सर्जरी में एआई तकनीक से रीढ़ की बनावट और झुकाव का सटीक आकलन किया गया। नौ घंटे चले ऑपरेशन में 16 स्क्रू और एक कोबाल्ट की रॉड डाली गई। अब गोविंद सीधा चलने लगा है और उसकी लंबाई भी छह इंच बढ़ गई है। पहले फ्री हैंड तकनीक से ऐसी सर्जरी में करीब 85 प्रतिशत सटीकता रहती थी, जबकि एआई की मदद से यह 98.5 प्रतिशत तक पहुंच गई। सर्जरी टीम में उनके साथ डॉ. सौरभ सिंह, डॉ. आंचल दत्ता, डॉ. बालभद्र, डॉ. जाॅली सिन्हा, एसआर डॉ. धर्मेंद्र, डॉ. विजय, डॉ. संजीदा और डॉ. यश शामिल रहे।