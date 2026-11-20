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विद्यार्थियों को खेरेश्वर महादेव मंदिर और शिवराजपुर स्थित दिव्याम्बर वेलनेस केंद्र के संस्थापक विमल झजरिया ने योग विद्या, प्राकृतिक चिकित्सा और वास्तुकला के आपसी संबंधों को वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाया। आरोहम वेलनेस होम में डॉ. ओम प्रकाश आनंद ने प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों के व्यावहारिक इस्तेमाल की जानकारी दी। मुख्य अतिथि डॉ. सत्येंद्र कुमार मिश्रा ने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे शोध और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की। कार्यक्रम में सहायक आचार्य डॉ. सेतवान और डॉ. मनीष कुमार भी मौजूद रहे।

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कानपुर। प्राकृतिक चिकित्सा केवल उपचार की पद्धति नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का भी माध्यम है। इसी का व्यावहारिक अनुभव छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के योग विभाग के विद्यार्थियों को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस पर कराया गया। इसके लिए विद्यार्थियों को प्राकृतिक वातावरण में विभिन्न वेलनेस केंद्रों का भ्रमण कराया गया। यहां उन्होंने योग, ध्यान, प्राकृतिक भोजन और चिकित्सा पद्धतियों की बारीकियां सीखीं।