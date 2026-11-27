विज्ञापन





भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के माध्यम से 187 विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया है। पिछले सत्र में यह संख्या 101 थी। इस तरह एक साल में 86 विद्यार्थी अधिक बढ़े हैं। विश्वविद्यालय में अब देश के 22 राज्यों के विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। कुलपति डॉ. संजीव गुप्ता ने कहा कि विभिन्न राज्यों के विद्यार्थियों का प्रवेश लेना उत्साहजनक है।

विज्ञापन

कानपुर। कृषि शिक्षा के क्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) अब दूसरे राज्यों के विद्यार्थियों की भी पसंद बन रहा है। यहां पढ़ाई के लिए आने वाले बाहरी राज्यों के विद्यार्थियों की संख्या में एक साल के भीतर करीब 85 फीसदी की वृद्धि हुई है। विशेषकर बिहार और राजस्थान के छात्रों ने काफी दिलचस्पी दिखाई है।