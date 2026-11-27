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ये जांचें नवजात शिशुओं में जन्मजात बहरेपन की पहचान करने के साथ ही बुजुर्गों और अन्य मरीजों की श्रवण क्षमता का सटीक आकलन करने के लिए जरूरी हैं। सरकारी अस्पताल में सुविधा बंद होने से गरीब और मध्यमवर्गीय मरीजों को निजी सेंटरों में अधिक खर्च कर जांच करानी पड़ रही है। उर्सला अस्पताल में भी ये मशीनें और तकनीशियन उपलब्ध नहीं हैं। वहीं, स्पीच थेरेपिस्ट का पद भी लंबे समय से रिक्त है। इससे बोलने में कठिनाई वाले बच्चों और लकवा या अन्य बीमारियों के बाद आवाज गंवाने वाले मरीजों को थेरेपी नहीं मिल पा रही है। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सौरभ अग्रवाल ने बताया कि रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव और मांग पत्र भेजा गया है। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होते ही जांच सुविधाएं बहाल की जाएंगी। (संवाद)

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कानपुर। हैलट अस्पताल के ईएनटी (नाक, कान, गला) विभाग में विशेषज्ञों और तकनीकी स्टाफ की कमी का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। ऑडियोलॉजिस्ट और ऑडियोमेट्री तकनीशियन के पद खाली होने से सुनने की क्षमता मापने वाली आधुनिक मशीनें बंद पड़ी हैं। इसके चलते प्योर टोन ऑडियोमेट्री (पीटीए) और बेरा जैसी महत्वपूर्ण जांचें पूरी तरह ठप हैं।