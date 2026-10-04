Kanpur News: शिवाजी स्ट्राइकर्स ने आजाद टाइगर्स को 33 रन से हराया

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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए शिवाजी स्ट्राइकर्स ने 20 ओवर में आठ विकेट पर 163 रन बनाए। टीम से मयंक शर्मा ने 34, मोनू सिंह ने 33 और शोभित शर्मा ने 25 रन बनाए। आजाद टाइगर्स के देवेंद्र ने चार, रवि यादव और अविनाश सचान ने दो-दो विकेट लिए। इसके बाद आजाद टाइगर्स की टीम 20 ओवर में 130 रन ही बना सकी। अभिनय दीक्षित ने 30 और आशीष मिश्रा ने 19 रन बनाए। शिवाजी स्ट्राइकर्स के आशीष जोशी और मनोज त्रिवेदी ने दो-दो विकेट झटके। मुकाबले का शुभारंभ मुख्य अतिथि कल्याणपुर विधायक नीलिमा कटियार ने किया। मयंक शर्मा को मैन ऑफ द मैच, अभिनय दीक्षित को फाइटर ऑफ द मैच, मनोज त्रिवेदी को इंटरटेनर ऑफ द मैच, देवेंद्र को श्रेष्ठ गेंदबाज और मोनू सिंह को श्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया। मौके पर संगठन अध्यक्ष आशीष मिश्रा, सुरेश त्रिवेदी, अभिमन्यु सिंह भदौरिया, बृजेश शर्मा, अजय, अविनाश सचान, करिश्मा वर्मा और गोपेंद्र सिंह भदौरिया समेत अन्य लोग मौजूद रहे।