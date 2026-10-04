फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Sharp rise in prices of arhar, chana dal, and chhole.

Kanpur News: अरहर, चना दाल और छोला के दामों में जबरदस्त तेजी

Sun, 04 Oct 2026 01:37 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:37 AM IST
विज्ञापन
Sharp rise in prices of arhar, chana dal, and chhole.
कानपुर। पिछले दस दिनों में दालों और छोला के थोक भाव में तेजी आई है। थोक में अरहर दाल 103 रुपये से बढ़कर 117 रुपये प्रति किलो हो गई है। चना दाल के भाव 72 रुपये से बढ़कर 83 रुपये और छोला 92 रुपये से बढ़कर 105 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है। इस तरह अरहर में 14, चना में 11 और छोला में 13 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है।
विज्ञापन


थोक दाल-चावल कारोबारी सचिन त्रिवेदी ने बताया कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में कमजोर बरसात से दाल की फसलों को नुकसान हुआ है। इससे घरेलू बाजार में आपूर्ति पर दबाव बढ़ा और भाव चढ़ गए। छोला की मांग तेज होने से भी इसकी कीमत में वृद्धि हुई है। कारोबारियों के मुताबिक आगे भी दालों में तेजी का अनुमान है।
विज्ञापन

फुटकर बाजार में अरहर फूल दाल 133 रुपये से बढ़कर 140 रुपये प्रति किलो हो गई है। चना दाल 85 रुपये से बढ़कर 90 रुपये किलो बिक रही है। छोला गुणवत्ता के अनुसार 110 से 115 रुपये किलो पहुंच गया है, जबकि पहले इसका भाव 95 से 100 रुपये किलो था। मूंग छिलका भी 92 रुपये से बढ़कर 100 रुपये किलो हो गया है। फुटकर दाल-चावल कारोबारी रितेश द्विवेदी ने बताया कि चावल के भाव फिलहाल स्थिर हैं। सेला चावल 55 से 60 रुपये किलो है, जिसमें चार-पांच रुपये की तेजी आई है। अन्य चावल के भाव स्थिर बने हुए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


कारोबारियों के अनुसार नया चावल करवाचौथ से पहले बाजार में आने की उम्मीद है। नए चावल से पूजन किया जाता है। नई फसल आने के करीब एक महीने बाद इसके भाव में गिरावट संभव है। हालांकि निर्यात खुलने के कारण सेला चावल महंगा बना हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed