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शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे तक मेले में इक्क-दुक्का ही वाहन स्वामी पहुंचे। धीरे-धीरे वाहन स्वामी आए तो व्यवस्थाएं सक्रिय हुईं। मेले में समस्या समाधान से ज्यादा बकाया वसूली पर जोर रहा। मेले में लाइसेंस, परमिट, पंजीकरण, फिटनेस, प्रवर्तन, बकाया वसूली और स्क्रैपेज से जुड़ी समस्याओं के अलग-अलग बाबू काउंटर पर बैठे थे। मेले में बैकलॉग लाइसेंस की समस्या लेकर पहुंचे लोगों को राहत नहीं मिली।पुराने लाइसेंस जिनका रिकॉर्ड कंप्यूटर पर दर्ज नहीं है उन्हें दोबारा जारी करने के लिए मुख्यालय से अनुमति लेनी जरूरी हो गई है। इस समस्या से संबंधित करीब सात से आठ लाइसेंस धारक आए लेकिन उन्हें नया लाइसेंस बनवाने की सलाह दी गई। नियमों में बदलाव के बाद करीब तीन महीने से इस प्रक्रिया में स्वीकृति नहीं मिल सकी है। इसके चलते करीब एक हजार लाइसेंस लंबित बताए जा रहे हैं। वहीं, जिन वाहनों का टैक्स नहीं जमा था ऐसे 73 वाहनों से 25.63 लाख रुपये की बकाया राशि वसूली गई।यहां एआरटीओ कहकशा खातून और आरआई संतोष कुमार ने लोगों की समस्याएं सुनीं। मेले में आरटीओ प्रवर्तन राहुल श्रीवास्तव शुभारंभ में उपस्थित रहे लेकिन आरटीओ प्रशासन राकेंद्र सिंह गायब रहे। इसके बाद विभागीय कर्मचारियों और बाबुओं ने काउंटरों पर लोगों के काम निपटाए।