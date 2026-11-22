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बर्रा के दामोदरनगर निवासी ऋषिकेश दीक्षित ने सहारा ए सेलेक्ट योजना के तहत जनवरी 2013 में कुल एक लाख 38 हजार 250 रुपये निवेश किए थे। 48 माह में ब्याज सहित रकम वापसी का वादा किया गया था लेकिन समय पूरा होने पर रकम नहीं लौटाई गई। इस पर ऋषिकेश ने छह अगस्त 2019 को उपभोक्ता आयोग में लखनऊ स्थित सहारा इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक, किदवईनगर शाखा के प्रबंधक व काकादेव स्थित मंडल कार्यालय के प्रमुख के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया था।किदवईनगर शाखा प्रबंधक की ओर से जवाब में कहा गया कि सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी पंजीकृत सोसाइटी है। ऋषिकेश ने सोसाइटी की सदस्यता ली थी। अब स्कीम में शामिल होने के बाद वह खुद को उपभोक्ता बता रहा है। कंपनी व मंडल प्रमुख की ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद उपभोक्ता आयोग ने फैसला सुना दिया।