Kanpur News: बारिश से सड़क में कटाव

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ग्राम भैंसियापुर निवासी बदन सिंह, सतेंद्र सिंह, लक्ष्मण यादव, गुरौली निवासी अखिलेश कुमार, निसार अहमद, ग्राम रौरा निवासी पूर्व प्रधान अवधेश चतुर्वेदी आदि ग्रामीणों ने बताया कि दो पहिया और चार पहिया वाहनों के आवागमन में काफी दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि रात के अंधेरे में ये गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। ग्राम भैंसियापुर प्रधान अरुण कुमार और अमरौली प्रधान बृजेश कुमार वर्मा ने उच्चाधिकारियों से सड़क के गड्ढों की जल्द मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि आवागमन सुचारू हो सके।

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समधन। बारिश के पानी से सड़क में कटाव होने से बने गहरे गड्ढे वाहन चालकों के लिए मुसीबत बने हैं। रामाश्रम से ग्राम झूसीनगर जाने वाली सड़क पर दहिरापुर गांव के पास बने गड्ढों से राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है।